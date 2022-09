Mindestens zehn Tote bei Serie von Messerangriffen in ländlicher Gegend Kanadas

Eine Serie blutiger Messerangriffe mit mindestens zehn Todesopfern erschüttert Kanada: Nach Angaben der Polizei der Provinz Saskatchewan stachen die beiden mutmaßlichen Täter am Sonntag an gut einem Dutzend Orten der entlegenen Indigenen-Gemeinde James Smith Cree Nation und der benachbarten Ortschaft Weldon auf ihre Opfer ein. Ihr Motiv war zunächst unklar. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein. Premierminister Justin Trudeau reagierte bestürzt.

"Es ist schrecklich, was heute in unserer Provinz geschehen ist", sagte Rhonda Blackmore von der Polizei von Saskatchewan. Es handelte sich um eines der tödlichsten Verbrechen in Kanada in den vergangenen Jahren. Nach vorläufigen Erkenntnissen der Ermittler wurden die Messerangriffe an 13 verschiedenen Tatorten verübt.

Die Polizei barg zehn Leichen, 15 weitere Opfer wurden mit teils schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Wegen der vielen schwer und mitunter lebensgefährlich Verletzten sei zusätzliches medizinisches Personal angefordert worden, teilte die Gesundheitsbehörde von Saskatchewan mit.

Die Polizei veröffentlichte Fotos und die Namen von zwei Verdächtigen: Die beiden 30 und 31 Jahre alten Männer seien offenbar in einem schwarzen Nissan Rogue geflohen, sagte Blackmore. Sie wurden in der Provinzhauptstadt Regina mehr als 300 Kilometer südlich der Tatorte gesichtet.

In der Folge weitete die Polizei ihre Fahndung über Saskatchewan hinaus auf die Nachbarprovinzen Manitoba und Alberta aus. Die drei Provinzen haben zusammen eine Fläche, die beinahe halb so groß ist wie Europa. Für die Suche nach den beiden Verdächtigen seien "maximale Polizeiressourcen" mobilisiert worden, betonte Blackmore.

Nach ihren Angaben waren am Sonntagmorgen (Ortszeit) nacheinander mehrere Notrufe wegen der Messerangriffe bei der Polizei eingegangen, wobei die Anrufer die Täter identifizierten. Einige der Opfer wurden offenbar gezielt angegriffen, andere hingegen nur zufällig. Bisher sei es "extrem schwierig", ein Motiv für die Taten zu benennen, sagte Vizekommissarin Blackmore.

Die 2500 Einwohner zählende Gemeinde James Smith Cree Nation rief den Notstand aus. Die Bevölkerung von Saskatchewan wurde aufgefordert, sicherheitshalber zu Hause zu bleiben. Auf Autobahnen und Straßen wurden Kontrollpunkte eingerichtet.

Das Fernsehen veröffentlichte Bilder von den verschiedenen Tatorten: Sie zeigten mit Absperrband abgeriegelte vereinzelte Häuser, die von hohem Gras und Bäumen umgeben sind. Diane Shier aus Weldon sagte der Nachrichtenagentur Canadian Press, dass ihr mit seinem Enkel zusammenlebender Nachbar bei den Angriffen getötet worden sei. "Ich bin bestürzt, weil ich einen sehr guten Nachbarn verloren habe", sagte Shier.

Saskatchewans Regierungschef Scott Moe erklärte, es gebe "keine Worte, um den Schmerz und den Verlust durch diese sinnlose Gewalt zu beschreiben". Kanadas Premierminister Trudeau nannte die Bluttaten "entsetzlich und herzzerreißend". In einer Twitter-Botschaft sprach er den Angehörigen der Todesopfer sein Beileid aus. Die Bundesregierung in Berlin sprach von einem "brutalen Messerangriff". Die Tat "erschüttert den Bundeskanzler und die Bundesregierung sehr", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit.

Kanada wurde in den vergangenen Jahren wiederholt von schweren Gewalttaten erschüttert. 2020 hatte ein als Polizist verkleideter Mann an verschiedenen Orten in der Provinz Nova Scotia 22 Menschen erschossen. In Toronto fuhr 2018 ein Mann mit einem Kleinbus zehn Menschen tot und verletzte 16 weitere. Eine der Verletzten starb drei Jahre später an ihren Verletzungen.