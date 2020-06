Mit 3000 Corona-Neuinfektionen höchster Anstieg im Iran seit zwei Monaten

Der Iran hat mit fast 3000 Neuinfektionen den höchsten Anstieg an Coronavirus-Fällen seit zwei Monaten verzeichnet. "Die Leute scheinen zu denken, dass das Coronavirus verschwunden ist, aber wir sind weit davon entfernt", sagte Gesundheitsminister Saïd Namaki am Montag in einem Fernsehinterview. Das Land könne "jederzeit" einen weiteren "gefährlichen Höchststand" erleben, warnte er.

Nach Angaben eines Ministeriumssprechers stieg die Zahl der Infektionen um 2979 auf 154.445. Die Zahl der Corona-Toten erhöhte sich um 81 auf 7878. Die Zahl der Neuinfektionen steigt im Iran seit dem 2. Mai fast kontinuierlich wieder an. Damals war der niedrigste Stand seit zwei Monaten vermeldet worden. Einige iranische Behördenvertreter und ausländische Experten halten die offiziellen Zahlen der Regierung in Teheran für zu niedrig.