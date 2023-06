Mitsotakis für zweite Amtszeit als griechischer Ministerpräsident vereidigt

Nach dem klaren Sieg seiner konservativen Partei Nea Dimokratia (ND) bei der Parlamentswahl in Griechenland hat Kyriakos Mitsotakis sein Amt als Ministerpräsident angetreten. Der 55-Jährige legte am Montag vor hochrangigen Vertretern der griechisch-orthodoxen Kirche den Eid für seine zweite Amtszeit ab. Mitsotakis sagte, er werde in den kommenden vier Jahren "ehrgeizige" Ziele verfolgen. Er kündigte "größere Reformen" an.