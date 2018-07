Mongolei verhindert offenbar Entführung von türkischem Staatsangehörigen

Die mongolischen Behörden haben offenbar die Entführung des türkischen Staatsbürgers Veysel Akcay in der Hauptstadt Ulan Bator verhindert. Die Behörden verweigerten am Freitag einem mutmaßlich mit der türkischen Luftwaffe in Verbindung stehenden Passagierflugzeug stundenlang den Start, nachdem Augenzeugen bei der Polizei Akcays Entführung angezeigt hatten. Der 50-Jährige ist Leiter einer Schule in der Mongolei, die mit der in der Türkei verbotenen Gülen-Bewegung in Verbindung gebracht wird.

Nach Angaben der Stiftung Dialog und Bildung, der zentralen Institution der Gülen-Bewegung in Deutschland mit Sitz in Berlin, ist Akcay Geschäftsführer der deutschen EWE Empathy Worldwide Education GmbH, die weltweit Schulen betreibt. Die türkische Regierung macht die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich.

Nach Augenzeugenberichten zerrten fünf Männer Akcay am Freitagmorgen in der Nähe seines Wohnsitzes in einen Minibus. Am Genghis-Khan-Flughafen in Ulan Bator landete gegen Mittag eine kleine Passagiermaschine, die nach Angaben der Internetseite flightradar24.com zur türkischen Luftwaffe gehört.

Die Behörden, verständigt von Akcays Umfeld, verweigerten dem Flugzeug anschließend den Start. Am Flughafen kam es zu Protesten mit Schildern, auf denen die Freilassung Akcays gefordert wurde, wie ein AFP-Reporter berichtete.

Der mongolische Vize-Außenminister Battsetseg Batmunkh warnte die türkische Botschaft vor eine Entführung auf mongolischem Staatsgebiet. Dies würde "einen ernsthaften Verstoß gegen die Unabhängigkeit und Souveränität der Mongolei" darstellen.

Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu bestritt die Vorwürfe nach Angaben des mongolischen Außenministeriums. Das Flugzeug hob am späten Abend ab - den Behörden zufolge ohne Akcay an Bord.

Der türkische Präsident Recep Tayyip, der bis zu einem Zerwürfnis 2013 mit dem Prediger Gülen eng verbunden war, geht seit dem Putschversuch 2016 mit aller Härte gegen dessen Bewegung vor. Die Türkei dringt dabei auch im Ausland auf die Festnahme mutmaßlicher Gülen-Anhänger. In den vergangenen Monaten holte der türkische Geheimdienst bei umstrittenen Einsätzen mehrere mutmaßliche Gülen-Anhänger aus dem Ausland.