Montenegro entscheidet in Stichwahl über neuen Präsidenten

In Montenegro haben die Wählerinnen und Wähler am Sonntag in einer Stichwahl über ihren neuen Präsidenten abgestimmt. In der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen hatte Amtsinhaber Milo Djukanovic 35 Prozent der Stimmen erzielt. Sein Herausforderer, der 36-jährige Ex-Wirtschaftsminister Jakov Milatovic von der Bewegung Europa Jetzt, kam mit 29 Prozent auf den zweiten Platz. Beide Politiker sind pro-westlich, Milatovic plädiert aber auch für enge Beziehungen zum Nachbarland Serbien.