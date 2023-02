Mordprozess nach Messerangriff in Ludwigshafen mit zwei Toten begonnen

Vier Monate nach der Tötung von zwei Männern in Ludwigshafen hat am Freitag der Prozess gegen einen 26-Jährigen begonnen. Der Mann aus Somalia muss sich vor dem Landgericht Frankenthal wegen zweifachen Mords verantworten. Die Anklage wirft ihm vor, am 18. Oktober zwei ihm unbekannte Männer erstochen und einen weiteren schwer verletzt zu haben.