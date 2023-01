Moskau beansprucht Kontrolle über Soledar in der Ukraine - Kiew dementiert

Die russischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben die vollständige Kontrolle über die seit Monaten heftig umkämpfte Stadt Soledar im Osten der Ukraine übernommen. Kiew bestritt am Freitag hingegen die Einnahme der Stadt durch russische Truppen und gab an, seine Streitkräfte hätten die Lage "unter Kontrolle". Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow bezeichnete sein Land derweil "de facto" als Nato-Mitglied.

"Am Abend des 12. Januar wurde die Befreiung der Stadt Soledar abgeschlossen", teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Dieser Sieg sei "wichtig für weitere Offensivoperationen" in der Region Donezk, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow.

Die Kleinstadt Soledar liegt etwa 15 Kilometer nordöstlich der Stadt Bachmut, die die russische Armee und die Söldnertruppe Wagner seit Monaten einzunehmen versuchen. Mit der Eroberung von Soledar beanspruchen die russischen Streitkräfte nach mehreren demütigenden Rückschlägen in den vergangenen Monaten einen ersten nennenswerten Sieg für sich.

"In Soledar finden schwere Kämpfe statt", sagte hingegen Serhij Tscherewaty, Sprecher der östlichen Gruppe der ukrainischen Streitkräfte. "Die Streitkräfte der Ukraine haben die Situation unter schwierigen Bedingungen unter Kontrolle."

Auch der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow bezeichnete die dortige Lage am Freitag in einem Interview mit der BBC als "sehr schwierig", aber "unter Kontrolle". Ihm zufolge werden jeden Tag "ungefähr 500 oder 600" russische Kämpfer in der Ukraine getötet. Die Zahlen lassen sich aber nicht unabhängig überprüfen. Derzeit wird vor allem rund um Bachmut und Soledar gekämpft.

Die vollständige Kontrolle über Soledar ermögliche es Russland, "die Nachschublinien der ukrainischen Streitkräfte, die sich in der Stadt (Bachmut) im Südwesten befinden, zu unterbrechen und dann die dort befindlichen ukrainischen Einheiten einzukesseln", sagte indes der russische Ministeriumssprecher Konaschenkow. Die Eroberung von Soledar sei durch "ständige Angriffe auf den Feind" durch die russische Luftwaffe und Artillerie ermöglicht worden.

Zuvor hatte die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Ganna Maljar erklärt, die ukrainischen Streitkräfte hielten in Soledar einer russischen Offensive von "hoher Intensität" stand. Dies sei "eine schwierige Phase des Krieges, aber wir werden sie gewinnen", schrieb sie im Onlinekanal Telegram.

Die Aussagen der in zunehmender Konkurrenz zur russischen Armee stehenden russischen Söldnertruppe Wagner, sie habe Soledar eingenommen, waren am Mittwoch sowohl von Moskau als auch von Kiew zurückgewiesen worden.

Nach Angaben der US-Denkfabrik Institute for The Study of War (ISW) haben die russischen Streitkräfte Soledar aber wahrscheinlich bereits am Mittwoch eingenommen. Das ISW verweist dabei auf am Mittwoch und Donnerstag veröffentlichte Aufnahmen, die darauf hindeuteten, "dass die russischen Streitkräfte wahrscheinlich den Großteil, wenn nicht sogar ganz Soledar kontrollieren".

Es sei aber unwahrscheinlich, dass "dieser kleine Sieg eine bevorstehende Einkreisung von Bachmut" ankündige. Nach ISW-Einschätzung hat Moskau die Bedeutung von Soledar "übertrieben".

Der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow sieht sein Land derweil "de facto" als Nato-Mitglied. "Die Ukraine als Land und die Streitkräfte der Ukraine sind Mitglied der Nato geworden. De facto, nicht de jure. Weil wir Waffen haben und das Wissen, wie man sie einsetzt", sagte Resnikow der BBC. Er zeigte sich zudem zuversichtlich hinsichtlich weiterer Waffenlieferungen von westlichen Verbündeten an sein Land.