Moskau verstärkt seine Militärpräsenz vor der syrischen Küste

Russland verstärkt Medienberichten zufolge seine Militärpräsenz vor der Küste Syriens. Zwei Kriegsschiffe und ein Flugabwehrsystem seien in diesem Monat ins Mittelmeer entsandt worden, berichtete die Zeitung "Kommersant" am Dienstag. Die Zeitung "Iswestija" ergänzte, Russland sei derzeit mit insgesamt zehn Kriegsschiffen und zwei U-Booten in syrischen Gewässern vor Ort. Dies sei die größte russische Militärpräsenz in der Region seit Beginn der russischen Intervention in dem Konflikt 2015.

Laut "Iswetija" will Moskau noch "mehrere weitere" Kriegsschiffe nach Syrien entsenden. Moskau hatte am Wochenende von einem angeblich von Rebellen geplanten Chlorgas-Angriff in der syrischen Provinz Idlib berichtet. Ziel der Rebellen sei es, den Verdacht gegen die syrische Regierung zu lenken und damit eine militärische Antwort des Westens zu provozieren.

Der Konflikt in Syrien hatte vor mehr als sieben Jahren begonnen. Seit 2015 wird Machthaber Baschar al-Assad von Russland militärisch unterstützt.