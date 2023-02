Musterklage wird ergänzt - Entschädigungen sollen direkt ausgezahlt werden

Die Musterklage hat Betroffenen des VW-Dieselskandals zu Entschädigungen von insgesamt über 750 Millionen Euro verholfen. Doch das Verfahren wird als viel zu kompliziert kritisiert. Ab Ende Juni soll nun die Verbandsklage kommen - Verbraucherinnen und Verbraucher sollen damit ihre Rechte gegenüber Unternehmen schneller und einfacher geltend machen können. Wichtigste Neuerung: Betroffene sollen etwaige Entschädigungen direkt erhalten.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) legte am Donnerstag einen Entwurf für ein Gesetz vor, das die EU-Verbandsklagenrichtlinie umsetzen soll. Eigentlich hätte Deutschland diese Umsetzung schon bis Ende Dezember erledigen müssen - es gab aber Streit innerhalb der Regierung, etwa mit dem für Verbraucherschutz zuständigen Umweltministerium.

Kernstück des Gesetzentwurfs aus dem Justizministerium ist nun das neue Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetz, wie Buschmann erläuterte. Es bündelt die Regelungen über die Musterfeststellungsklage mit den Regelungen zur Einführung einer neuartigen Klageform, der sogenannten Abhilfeklage. Damit können Verbraucherinnen und Verbraucher - wie bei der Musterfeststellungsklage - mithilfe bestimmter qualifizierter Verbraucherverbände ihre Ansprüche einklagen. Auch kleine Unternehmen können sich demnach einer Abhilfeklage anschließen. Im Erfolgsfall zahlt ein gerichtlich bestellter Sachwalter die Entschädigung direkt an Betroffene aus.

Bislang müssen Verbraucherinnen und Verbraucher nach einer erfolgreichen Musterklage noch einmal vor Gericht ziehen. Im Dieselskandal hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) im Februar 2020 einen Vergleich mit VW ausgehandelt. Andere Betroffene klagten einzeln; der Bundesgerichtshof fällte im Mai 2020 sein Grundsatzurteil, dass betroffenen VW-Kunden Schadenersatz zusteht. VW bot danach Einmalzahlungen an. Auch im Verbandsklagerecht ist ein Vergleich ausdrücklich vorgesehen, wie aus dem Entwurf hervorgeht.

Schon bei der Musterklage gab es die Kritik, dass die Fristen zu kurz seien - Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich binnen zwei Monaten in ein Klageregister eintragen. Der vzbv erklärte am Donnerstag, auch im Referententwurf zur Verbandsklage sei die Frist, in der sich Betroffene einer Klage anschließen können, "viel zu kurz".

Laut Entwurf müssen sich Betroffene bis spätestens zu Beginn eines Verfahrens in ein Register eingetragen haben. Vzbv-Chefin Ramona Pop forderte, Verbraucherinnen und Verbraucher müssten sich auch später entscheiden können, ob sie sich beteiligen. Das allein stelle sicher, dass sich möglichst viele Geschädigte einer Verbandsklage anschließen können.

Buschmann betonte dagegen, es müsse "zeitliche Grenzen geben, in denen man seine Ansprüche geltend machen muss". Das gebiete das Prinzip der Gerechtigkeit. Aus dem Ministerium hießt es: "Würde man eine Anmeldung auch noch nach Verkündung des Urteils oder bis kurz vor dem Urteil zulassen, könnten Verbraucher ohne Risiko den Verfahrensablauf und damit etwa Hinweise des Gerichts und den Ausgang von Sachverständigengutachten abwarten. Das wäre keine faire Verteilung der Kosten und Risiken."

In der Musterklage ist mit der Registrierung für die angemeldeten Verbraucherinnen und Verbraucher zugleich eine Verjährung ihrer Ansprüche ausgesetzt. Auch das soll laut Entwurf beibehalten werden.

Die Verbandsklage könnte etwa bei Entschädigungsansprüchen von Verbrauchern wegen der Annullierung desselben Fluges oder bei Zinsnachzahlungsansprüchen wegen einer massenhaft verwendeten unwirksamen Vertragsklausel eines Geldinstituts zur Anwendung kommen, heißt es aus dem Justizministerium. Auch Gewährleistungsansprüche wegen eines in Serie fehlerhaften Produkts wären denkbar.