Mutmaßliche Vergewaltigerin aus Hessen mit auffälligen Tattoos festgenommen

Nach der Fotofahndung nach einer mutmaßlichen Vergewaltigerin mit auffälligen Tattoos im Fall eines sexuell missbrauchten Mädchens in Hessen haben Ermittler eine 46-Jährige festgenommen. Ihr werde der schwere sexuelle Missbrauch eines Kinds in mindestens zwei Fällen vorgeworfen, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) am Freitag in Wiesbaden mit.