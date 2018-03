Mutmaßlicher Entführer von Markus Würth bestreitet Tatvorwürfe

Merkwürdige Nummer ruft an

Hallo, Gestern stand ich im Wohnzimmer und plötzlich klingelt mein Handy, ich schau drauf , der Name meiner Frau und ihre Telefonnummer (nur das ihre Nr mit *00 begann ) standen im Display, ich schaute sie an , weil sie ja direkt neben mir stand und sagte..... Hast du langweile oder warum rufst du mich an??? Natürlich kam die passende Antwort da sie mich ja gar nicht angerufen hat. Hat jemand eine Ahnung was oder wer da dahinter steckt???