Nach Bergung von toter Dreijähriger aus Kanal auch Mutter festgenommen

Nach der Bergung einer toten Dreijährigen aus einem Kanal in Nordrhein-Westfalen und der Festnahme des Kindsvaters ist auch die Mutter des Mädchens festgenommen worden. Bei den Ermittlungen um den bereits tatverdächtigen Vater hätten sich Hinweise verdichtet, dass die 39-jährige Mutter ebenfalls in den Tod des Kinds verwickelt sei, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Duisburg am Freitag mit.

Demnach wird den Eltern vorgeworfen, das Kind vorsätzlich schwer misshandelt und am Ende getötet zu haben. Der 40 Jahre alte Vater sitzt bereits in Untersuchungshaft. Die nun ebenfalls verdächtige 39-Jährige kam am Freitag vor den Haftrichter, der einen Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen dauerten an.

Der 40-Jährige war in der vergangenen Woche auf einer Polizeiwache in Dinslaken erschienen und hatte den Beamten berichtet, er habe die Leiche seines Kinds mit Gewichten beschwert in den Rhein-Herne-Kanal geworfen. Taucher fanden die Leiche nach den Schilderungen und bargen sie.

Der Obduktion zufolge starb das Kind an erbrochenem Speisebrei. Der Vater habe angegeben, er habe das Mädchen am 1. Oktober leblos im Keller seines Wohnhauses gefunden. In den Abend- oder frühen Nachtstunden desselben Tages habe er dann den Leichnam in den Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen geworfen.