Nach Chemnitz Werben für Dialog zwischen Politik und Bürgern

Angesichts der Vorfälle in Chemnitz werden die Rufe nach einem Dialog zwischen Politik und Bürgern lauter. "Es gibt eine Hol- und eine Bringschuld", sagte die Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Elke Büdenbender, der "Rheinischen Post" vom Freitag. Schwächen des Staats müssten zum Thema gemacht werden, gleichzeitig dürften die Bürger aber ihre eigene Verantwortung nicht auf Politiker abwälzen. Auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU), forderte, einander zuzuhören. Für Freitagabend waren in Chemnitz neue Kundgebungen angekündigt.

Büdenbender sagte, sie sei "total erschüttert" über den Tod des jungen Manns in Chemnitz gewesen. Es sei aber auch schrecklich, dass danach Trauer und Wut von Extremisten instrumentalisiert worden seien. "Das, was in Chemnitz passiert ist, das habe ich so nicht für möglich gehalten."

Auf die Frage, ob sie einen Rechtsruck befürchte, sagte die First Lady: "Wir müssen achtsam sein - und zugewandt." Viele Menschen hätten Angst vor Übergriffen, vor gesellschaftlichem Abstieg, vor Arbeitsplatzverlust. "Man muss sich die Mühe machen, miteinander zu reden." Zugleich mahnte sie: "Wir müssen uns auf jeden Fall in der Sprache mäßigen."

Nach Ansicht Hirtes findet "der Kampf um Meinungen und Haltungen" in Ostdeutschland viel öffentlicher statt. "Dass das nicht in einem Ton geschieht, der in den eingeübten Konsens des politischen Sprechens passt, mag uns nicht gefallen, aber wir müssen damit umgehen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vom Freitag. Es gebe aber in der Auseinandersetzung eine Grenze, an der deutlich Stopp gesagt werden müsse. In Chemnitz seien auch solche Szenen zu sehen gewesen.

Der CDU-Politiker bestritt, dass es in Ostdeutschland ein Demokratiedefizit gebe. "Die Ostdeutschen wissen sehr gut, was Demokratie bedeutet", sagte Hirte. Das sei auch daran zu sehen, wie viele Menschen dort auf die Straße gingen. Es gebe aber nichts zu rechtfertigen, wenn aus Enttäuschung Hass werde.

Auch die Linkspartei fordert als Konsequenz aus den rechtsradikalen Demonstrationen und Ausschreitungen in Chemnitz einen besseren Austausch mit den Bürgern. "Es muss Plattformen geben, wo Menschen den Unmut loswerden können, der in vielen Fällen tiefere Ursachen hat als das Thema Flüchtlinge, und Antworten auf ihre Fragen erhalten", sagte Susanne Schaper, Fraktionsvorsitzende der Linken im Chemnitzer Stadtrat dem "Neuen Deutschland" vom Freitag.

Nach der Tötung eines 35-Jährigen in Chemnitz hatte es dort in den vergangenen Tagen mehrfach Kundgebungen rechter Gruppen gegeben, auch die AfD rief zu Demonstrationen auf. Bei Ausschreitungen wurden auch Ausländer und Journalisten angegriffen. Zwei mutmaßlich aus Syrien und dem Irak stammende Männer sitzen wegen des Tötungsdelikts in Untersuchungshaft. Nach einem dritten Tatverdächtigen wird gefahndet.

Für Freitagabend meldete die rechtspopulistische Bewegung Pro Chemnitz in der Innenstadt erneut eine Demonstration mit rund tausend Teilnehmern an.

Auf dem Theaterplatz der Stadt findet in etwa zeitgleich ein kostenloses Open-Air-Konzert der Chemnitzer Theater unter dem Motto "Kultur für Offenheit und Vielfalt" statt. Dabei werden Musiker der Chemnitzer Oper und anderer Institutionen die neunte Sinfonie von Ludwig van Beethoven spielen. Die Künstler wollen damit "den Tendenzen zu Fremdenfeindlichkeit, Hetze und Gewalt konsequent entgegentreten".

Um die Veranstaltungen abzusichern, ist die Polizei erneut mit verstärkten Kräften im Einsatz. Unterstützt werden die sächsischen Beamten von Kollegen der Bundespolizei und aus anderen Bundesländern.