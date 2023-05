Nach Gewaltverbrechen an 23-Jähriger in Bayern Heranwachsender angeklagt

Rund sieben Monate nach dem Gewaltverbrechen an einer 23-Jährigen aus dem oberbayerischen Aschau am Chiemsee ist ein Tatverdächtiger angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft Traunstein habe gegen den Heranwachsenden Anklage wegen Mordes erhoben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag erklärte. Die zuständige Jugendkammer des Landgerichts Traunstein muss nun über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden.

Die junge Frau hatte am Abend des 2. Oktober einen Musikklub in Aschau besucht und diesen in den frühen Morgenstunden verlassen. Am Nachmittag des folgenden Tages wurde ihre Leiche aus dem Fluss Prien geborgen.

Mehr als sechs Wochen später nahmen die Ermittler einen Heranwachsenden - also einen 18- bis 21-Jährigen - aus dem südlichen Landkreis Rosenheim fest. Seine Wohnung wurde durchsucht. Der Mann kam in Untersuchungshaft. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte, genauere Angaben etwa zu Hergang und Motiv, könnten derzeit nicht gemacht werden.

Nach der Bergung aus dem Fluss im Gemeindebereich von Prien am Chiemsee am 3. Oktober war die Tote noch am selben Tag obduziert worden. Die Rechtsmediziner stellten demnach eindeutige Spuren äußerer Gewalteinwirkung fest, die auf ein Tötungsdelikt schließen ließen.