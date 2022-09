Nach Messerangriffen in Kanada einer der beiden Verdächtigen tot aufgefunden

Nach einer Serie von Messerangriffen mit mindestens zehn Toten in Kanada ist einer der beiden Verdächtigten tot aufgefunden worden. Wie die Polizei der Provinz Saskatchewan am Montag (Ortszeit) mitteilte, wurde die Leiche "mit sichtbaren Verletzungen" in einer der Ortschaften entdeckt, in denen die tödlichen Angriffe stattgefunden hatten.

Der zweite Verdächtige, bei dem es sich um den Bruder des Toten handelt, ist den Angaben zufolge noch auf der Flucht. Die Polizei hatte am Montag eine Großfahndung nach den beiden Verdächtigen eingeleitet. Das Motiv der Bluttaten war noch unklar.

Die Leiche des 31-jährigen Damien Sanderson sei "im Freien (...) in der Nähe eines Hauses" gefunden worden, das von den Behörden untersucht worden war, sagte Polizeivertreterin Rhonda Blackmore.

Der Bruder des Toten, Myles Sanderson, könne ebenfalls verletzt sein, sagte Blackmore. "Wir können nicht mit Sicherheit sagen, wie Damian ums Leben kam, aber möglicherweise wurde er von seinem Bruder getötet", fügte sie hinzu.

Die Polizei rief die Bewohner der Region auf, wachsam zu sein. "Myles Sanderson wird als gefährlich eingestuft", warnte Blackmore. "Seine Handlungen haben gezeigt, dass er gewalttätig ist."

Myles Sanderson wird laut Polizei bereits seit Mai gesucht, weil er sich nicht an seine Bewährungsauflagen gehalten hatte. Er war unter anderem wegen Diebstahls zu fast fünf Jahren Haft verurteilt worden.

Bei einem der tödlichsten Verbrechen in Kanada in den vergangenen Jahren wurden Messerangriffe an 13 verschiedenen Tatorten in der Indigenen-Gemeinde James Smith Cree Nation und in der benachbarten Ortschaft Weldon verübt. Die Polizei barg zehn Leichen, 18 weitere Menschen wurden verletzt, teils schwer.

Bei den meisten Opfern handelt es sich um Indigene. In Kanada machen diese etwa fünf Prozent der 38 Millionen Einwohner aus. Viele leben in Gemeinden, die häufig von Armut und Arbeitslosigkeit betroffen sind.

Die Bewohner der betroffenen Region stehen unter Schock. "Niemand in dieser Stadt wird jemals wieder ruhig schlafen. Sie werden Angst haben, ihre Türen zu öffnen", sagte Ruby Works, die in Weldon lebt, der Zeitung "Saskatoon StarPhoenix".

"Ich trauere, ich bin wütend", sagte Melissa Harp, eine andere Bewohnerin, die ihren Schwager bei den Angriffen verloren hat, der Zeitung "La Presse".

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau beklagte, dass tödliche Angriffe "zu alltäglich" geworden seien. "Diese Art von Gewalt hat keinen Platz in unserem Land", sagte er am Montag in einer Videoansprache.

Bobby Cameron, der die Indigenen-Organisation Federation of Sovereign Native Nations (FSIN) in der Provinz vertritt, rief die Bevölkerung von Saskatchewan auf, "alle relevanten Informationen, die Sie haben, zu teilen".

"Die Ungewissheit sorgt weiterhin für unermesslichen Stress und Panik bei unseren Familien, Freunden und Nachbarn. Sie haben bereits genug gelitten", fügte er hinzu.