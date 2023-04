Nach Messerattacke in Duisburger Fitnessstudio Täter weiter flüchtig

Nach dem Messerangriff in einem Fitnessstudio in Duisburg ist der mutmaßliche Täter weiter flüchtig. Wie eine Sprecherin der Duisburger Staatsanwaltschaft am Mittwoch sagte, leitete die Ermittlungsbehörde inzwischen ein Verfahren wegen eines versuchten Tötungsdelikts ein. Nähere Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat gebe es noch nicht.

Der flüchtige Tatverdächtige hatte am frühen Dienstagabend in dem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt um sich gestochen und vier Männer im Alter zwischen 21 und 32 Jahren schwer verletzt. Drei davon galten zunächst als lebensgefährlich verletzt, nach Notoperationen befand sich am Mittwoch noch einer der Verletzten in Lebensgefahr.

Noch in der Nacht zum Mittwoch seien mehrere Zeugen vernommen worden. Deren Angaben zufolge sei der mutmaßliche Täter als ein etwa 30 Jahre alter Mann mit einem südländischen Erscheinungsbild zu beschreiben. Er sei etwa 1,80 Meter groß, von normaler Statur und trage einen schwarzen langen Vollbart.

Die Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann liefen den Angaben zufolge auf Hochtouren. Die Polizei schaltete ein Hinweisportal im Internet unter der Adresse nrw.hinweisportal.de frei, in dem Zeugen Videos, Fotos oder schriftliche Hinweise hochladen können.