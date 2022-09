Nach Mord an Ärzteehepaar in Bayern Tochter und Freund ab 19. Oktober vor Gericht

Nach dem Doppelmord an einem Ärzteehepaar in Mistelbach im Landkreis Bayreuth hat das Landgericht der fränkischen Stadt die Anklage der Staatsanwaltschaft zugelassen. Der Prozess gegen die zur Tatzeit 16 Jahre alte Tochter und ihren zur Tatzeit 18 Jahre alten Freund werde am 19. Oktober beginnen, teilte das Gericht am Montag mit. Demnach wurden 16 Verhandlungstermine bis zum 16. Dezember angesetzt.