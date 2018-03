Nach SPD-Rückzieher beim Werbeverbot für Abtreibungen beginnt die Kompromisssuche

Die SPD peilt nach ihrem Rückzieher beim Werbeverbot für Abtreibungen nun einen Kompromiss mit der Union an: Die neue Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) soll einen Gesetzentwurf zur Reform des Strafrechtsparagrafen 219a vorlegen, wie SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin" sagte. Sie verteidigte ebenso wie Barley die Verzicht der SPD auf den Antrag zur Streichung des Gesetzes gegen Kritik von Opposition und Frauenrechtlerinnen.

Die SPD hatte am Dienstag erklärt, dass sie ihren Gesetzentwurf zur Streichung nicht im Bundestag zur Abstimmung stellen will. Stattdessen soll mit der Union nach einer Lösung gesucht werden. Dies sei ein in der Regierung übliches Verfahren, sagte Nahles am Mittwoch. Es bleibe dabei, dass Rechtssicherheit für Ärzte geschaffen werden soll.

Barley sagte dem Fernsehsehsender Phoenix, nunmehr beginne das "normale Regierungshandeln". Und dies bedeute, "dass so ein Gesetzentwurf im Ministerium erstellt werden kann".

Nahles hob die Einigungsbereitschaft innerhalb der Koalition hervor. Die CDU/CSU wolle jetzt gemeinsam mit den Sozialdemokraten einen Gesetzentwurf machen, nachdem sie zuvor Gespräche abgelehnt habe, betonte die SPD-Politikerin. Damit gehe die Union auf die SPD zu.

Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) kritisierte den Rückzieher der SPD. "Hier geht es um eine Gewissensentscheidung und nicht um eine Koalitionsfrage", sagte die Vorsitzende Elke Ferner der "Welt" vom Mittwoch. Deshalb sei es "auch keine gute Idee, dass die Regierung einen Vorschlag machen soll".

Das "Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung" zog die Kompromissbereitschaft der CDU/CSU in Zweifel. "Innerhalb der Union bestimmen sogenannte 'Lebensschützer' die Position der Partei, die nicht an einem Kompromiss interessiert sind", erklärte die Sprecherin des Bündnisses, Ines Scheibe. Kritik am Vorgehen der SPD hatten auch Linke und Grüne geübt, die ebenfalls für eine Streichung des Paragrafen 219a eintreten.

Auch der FDP-Partei- und Fraktionschef Christian Lindner kritisierte die SPD. "Es ist eine Schande, dass die SPD sich der Union in letzter Minute unterworfen hat", sagte er dem "Spiegel". CDU und CSU verweigerten sich einer Lösung aus der Angst heraus, "radikale Abtreibungsgegner an die AfD zu verlieren". Die FDP tritt für eine Abschwächung des bisher geltenden Werbeverbots für Abtreibungen ein und will nur noch grob anstößige Werbung unter Strafe stellen.

Barley übte Kritik an der FDP. Deren Rolle sei "ein bisschen unglücklich" gewesen. In der Zeit, in der noch keine Regierungsbildung absehbar gewesen sei, habe sie sich geweigert, mit den anderen Parteien etwas zusammenzumachen. "Jetzt, wo klar wird, dass die Union auf uns zugegangen ist, will sie auf einmal wieder mit uns zusammen sein."

Auslöser für die Debatte um den Paragrafen 219a war ein Gerichtsurteil vom vergangenen Jahr. Eine Gießener Ärztin war zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt worden, weil sie auf ihrer Homepage per Link über Schwangerschaftsabbrüche informiert hatte.