Nach Tod von Zehnjähriger in Bayern ermittelt Soko "unter Hochdruck"

Nach dem gewaltsamen Tod eines zehnjährigen Mädchens in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung im bayerischen Wunsiedel ermittelt eine 40-köpfige Sonderkommission wegen eines Tötungsdelikts. Medienberichte über ein mögliches Sexualdelikt bestätigte die Staatsanwaltschaft Hof und das Polizeipräsidium Oberfranken am Donnerstag zunächst nicht. Es handle sich bislang lediglich um "Mutmaßungen". Verbände und Politiker forderten derweil mehr Personal in der Kinder- und Jugendhilfe.

Die Sonderkommission "Park" ermittle unter Hochdruck, erklärten die Behörden. Sie wiesen zugleich Spekulationen über Festnahmen zurück. Derzeit richte sich "kein konkreter Tatverdacht gegen eine oder mehrere Personen". Es gebe bislang auch keine Hinweise darauf, dass sich jemand unberechtigt von außen Zutritt zu der Einrichtung verschafft habe.

Eine Angestellte der Facheinrichtung der Jugendhilfe in Wunsiedel hatte die Zehnjährige am Dienstagvormittag leblos in einem Zimmer gefunden. Eine rechtsmedizinische Untersuchung ergab Anzeichen für Fremdeinwirkung. In Medienberichten war am Mittwoch zunächst von drei tatverdächtigen minderjährigen Jungen im Alter zwischen elf und 16 Jahren die Rede. Das bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft bislang nicht.

Ein Großteil der in dem Hilfezentrum untergebrachten Kinder und Jugendlichen befand sich den Behördenangaben zufolge während der polizeilichen Maßnahmen auf einer organisierten Ski-Freizeit, sie sollten am Freitag zurückkehren. Um die anwesenden Bewohner sowie das Personal kümmern sich demnach speziell geschulte Polizeikräfte sowie Notfallseelsorger und Psychologen.

"Ich hoffe sehr, dass wir bald ein Ermittlungsergebnis haben, damit hier wieder Normalität einkehren kann", sagte Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) nach Gesprächen in der Einrichtung in Wunsiedel. Sie legte weiße Blumen nieder und entzündete eine Kerze.

Scharf sprach von einer "dramatischen Situation" für alle. Die Kinder kämen aus schwierigen Lebenssituationen in die Einrichtung, die einen "vorbildlichen Ruf" habe. "Jetzt ist es wichtig, dass wir das aufarbeiten und die Kinder begleiten auf diesem Weg." Der Träger habe das Personal verstärkt, um Kinder, Jugendliche und Mitarbeiter zu unterstützen.

Die Sonderkommission setzte die Spurensicherung fort. Die Auswertung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Rechtsmedizin und dem Bayerischen Landeskriminalamt. Den Ermittlern zufolge laufen "umfassende Befragungen und Überprüfungen auch im sozialen Umfeld des Opfers". Alle Personen, die sich vor und während des Auffindens der Toten in dem Gebäude aufgehalten haben, würden überprüft.

Die familienpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Leni Breymaier, forderte angesichts des mutmaßlichen Tötungsdelikts mehr Mittel und Personal für die Betreuung in Jugendschutzeinrichtungen."Die pädagogischen Mitarbeitenden leisten herausragende Arbeit, arbeiten allerdings zu häufig am Anschlag", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Hinzu komme, dass die Anforderungen an das Personal durch Pandemie- und Fluchterfahrungen der Kinder und Jugendlichen eher noch steigen würden.

Auch Martin Adam, Präsident des Bundesverbands privater Träger der freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe, betonte, dass die personelle Ausstattung der Gruppen besser sein könnte. "Aufsichtspflicht und gesetzliche Grundleistungen werden sicher überall gewährleistet, aber individuelle Betreuung und persönliche Begleitung sind häufig nicht möglich", sagte er dem RND.

Der Geschäftsführer des Bundesverbands Caritas Kinder- und Jugendhilfe, Stephan Hille, beklagte einen "eklatanten Fachkräftemangel", besonders in Ballungsräumen wie Berlin oder Köln. "Gleichzeitig ist durch einen unattraktiven Gehaltstarif der Fachkräfte das Leben und Wohnen in diesen Ballungszentren kaum bezahlbar", sagte er.