Nafta-Gespräche sollen am Donnerstag auf Ministerebene fortgesetzt werden

Gibt es den Fachkräftemangel?

Gestern bei Anne Will: Grosses Lamento zum angeblichen Fachkräftemangel. Ganz vorn dabei: Eine Friseurmeisterin, die Schwierigkeiten hat ihre Lehrstellen zu besetzen. Meine Beobachtungen zum Thema Fachkräftemangel sind folgende • Unternehmen klagen über Lehrstellen, die nicht besetzt werden können • Jugend-Arbeitslosenquote in Südeuropa 40% • Nahezu unelastische (und niedrige) Löhne bei niedrig qualifizierten Tätigkeiten • Fachkräfte aus Osteuropa ziehen andere Länder zum Arbeiten vor (z.B. GB, CH) • Erfolgsgeschichten von Flüchtlingen kommen zumeist aus Berufen, deren Lohn zum Leben kaum reicht (und es womöglich Lohnzuschüsse vom Staat gibt?) • Abstand zwischen Sozialhilfe und Arbeiten im Niedriglohnbereich ist gering • Bis 2022 können über 3 Mio. Arbeitsplätze wegen Digitalisierung wegfallen Der Markt funktioniert: Ein hohes Angebot an Arbeit stösst auf eine begrenzte Nachfrage. Will die Friseurmeisterin diese besetzen, muss sie eben mehr zahlen. Kann sie es nicht (obwohl sie den Kundinnen 200 Euro für eine Dauerwelle abnimmt) dann macht ihre Konkurrenz offenbar etwas besser. Sie kann ihr Geschäft ja downsizen oder aufgeben. Damit wird das Angebot an Arbeit abnehmen und die Löhne sinken automatisch. Was aber nicht geht: Nach Flüchtlingen als billige Arbeitskraft rufen um den Preis künstlich zu drücken. Genau davon lebt PEGIDA. Und ist das Gegenteil von Unternehmenstum. Mein Fazit: Es gibt keinen Fachkräftemangel. Sondern Unternehmer, deren Geschäftsmodell am Markt nicht taugt.