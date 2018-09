Nahles will Fall Maaßen neu verhandeln

SPD-Chefin Andrea Nahles will den Fall Maaßen neu verhandeln. Das geht aus einem Brief von Nahles an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer hervor, der AFP am Freitag in Berlin vorlag. Über das Schreiben hatte zuerst das Portal "Spiegel Online" berichtet.

In dem Brief fordert Nahles, die Koalitionseinigung über die Zukunft von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen vom Dienstag "zu überdenken". Die SPD-Chefin verweist dabei auf "die durchweg negativen Reaktionen aus der Bevölkerung". Dies "sollte Anlass für uns gemeinsam sein, innezuhalten", schreibt die SPD-Chefin und drängt auf ein neues Treffen der drei Parteichefs.

Die SPD-Fraktion kündigte für 17.30 Uhr in Würzburg ein Statement von Nahles zur aktuellen Lage an. In CDU-Kreisen wurde der Eingang eines Schreibens bestätigt, in dem es um Maaßen gehe.