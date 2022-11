Nancy Pelosi gibt Führung der US-Demokraten in Repräsentantenhaus ab

Es ist das Ende einer Ära: Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, gibt nach den Zwischenwahlen die Führung über die Demokratische Partei in der Kongresskammer ab. In einer emotionalen Rede vor den Abgeordneten in Washington sagte die 82-Jährige am Donnerstag, der Zeitpunkt sei gekommen, dass "eine neue Generation" die Fraktion der Demokraten anführe. Sie werde deswegen nicht zu einer Wiederwahl für eine Führungsposition antreten, aber Abgeordnete bleiben.

Pelosi war 2007 als erste Frau der Geschichte Vorsitzende des Repräsentantenhauses - auf Englisch "Speaker of the House" - geworden und hatte das dritthöchste politische Amt in den USA seit 2019 zum zweiten Mal inne. Sie gehört der Kongresskammer seit 35 Jahren an und führt die Demokraten dort seit knapp 20 Jahren.

Bei den Midterms am Dienstag vergangener Woche hatten die Demokraten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus an die oppositionellen Republikaner verloren. Die Partei von Präsident Joe Biden muss damit den Vorsitz über die Kongresskammer abgeben, wenn das neue Parlament Anfang Januar zusammenkommt. Dann dürfte der Fraktionschef der Republikaner, Kevin McCarthy, als Nachfolger Pelosis zum neuen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses gewählt werden.

Biden würdigte Pelosi am Donnerstag als die wichtigste Vorsitzende des Repräsentantenhauses der Geschichte. Als erste Frau an der Spitze der Kongresskammer habe sie Geschichte geschrieben. Sie habe sich außerdem als "entschiedene Verteidigerin der Demokratie" hervorgetan - insbesondere während der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021.

Als Nachfolger Pelosis an der Spitze der Demokraten-Fraktion wird der Abgeordnete Hakeem Jeffries gehandelt. Der 52-Jährige wäre der erste Afroamerikaner der Geschichte, der eine der Parteien in einer Kongresskammer anführt. Im neuen Repräsentantenhaus wäre er Minderheitsführer. Jeffries würdigte Pelosi am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter als "G.O.A.T" (Greatest Of All Time, Größte aller Zeiten). "Danke für alles, was du für Amerika getan hast."

Pelosi ist seit langer Zeit eine der mächtigsten Politikerinnen der USA. Schon seit 1987 sitzt die Politikerin mit italienischen Wurzeln, deren Wahlkreis in der kalifornischen Stadt San Francisco liegt, im Repräsentantenhaus. 2003 übernahm sie dort die Führung über die Demokraten-Fraktion, zwischen 2007 und 2011 stand sie dann zum ersten Mal an der Spitze der Kammer. Der Posten ist nach Präsident und Vizepräsident das dritthöchste Amt im Staat.

Pelosi ist bekannt als herausragende Taktiererin, die die Fraktion der Demokraten mit viel Geschick führt und die unterschiedlichen Flügel zusammenhält. Sie spielte unter anderem eine wichtige Rolle bei der Verabschiedung der Gesundheitsreform des damaligen US-Präsidenten Barack Obama im Jahr 2010.

Während der Präsidentschaft des Republikaners Donald Trump (2017 bis 2021) war die fünffache Mutter und gläubige Katholikin die wichtigste innenpolitische Gegenspielerin des Rechtspopulisten. Unter ihrem Vorsitz leitete die Abgeordnetenkammer gleich zwei Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ein. Unvergessen auch, wie Pelosi 2020 nach einer Rede Trumps zur Lage der Nation im Kongress demonstrativ eine Kopie des Redetexts zerriss.

Pelosi ist seit langem aber auch eine Hassfigur für viele Rechte in den USA, die sie als als Inkarnation einer abgehobenen linken Elite ansehen. Auf schockierende Weise sichtbar wurde das bei dem brutalen Angriff auf Pelosis Ehemann Paul Ende Oktober im Haus des Paares in San Francisco. Der Angreifer, der den 82-Jährigen mit einem Hammer schwer verletzte, hatte es auf Nancy Pelosi abgesehen.

Trump bezeichnete die Politikerin immer wieder als "Crazy Nancy", verrückte Nancy. Als radikale Trump-Anhänger Anfang 2021 das Kapitol stürmten, riefen viele von ihnen "Wo ist Nancy?". Bei der Attacke wurde auch ihr Büro verwüstet.

fs/ju