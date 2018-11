Narren starten mit Alaaf und Helau in die Karnevalssaison

Um Punkt 11.11 Uhr hält am Sonntag in den rheinischen Karnevalshochburgen die fünfte Jahreszeit Einzug: Mit Alaaf und Helau starten zehntausende Narren in Köln, Düsseldorf und Mainz in eine außergewöhnlich lange Karnevalssaison, die erst am 6. März mit dem Aschermittwoch endet. Allein in der Kölner Altstadt werden zum traditionellen Sessionsauftakt mehrere zehntausend Menschen erwartet.

Zahlreiche Narren läuten auch am Fastnachtsbrunnen in Mainz die Karnevalszeit ein, ebenso am Düsseldorfer Rathaus, wo alljährlich zu Beginn der Karnevalssaison der Schelm Hoppeditz erwacht. In den bevorstehenden Wintermonaten dürfen sich die Karnevalisten dann wieder auf die traditionellen Sitzungen freuen. Die Eröffnung des Straßenkarnevals an Weiberfastnacht wird am 28. Februar gefeiert.