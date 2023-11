Narren und Jecken am Rhein feiern Karnevalsauftakt

Mit Alaaf und Helau haben am Samstag zehntausende Menschen in Köln, Düsseldorf und Mainz den Beginn des rheinischen Straßenkarnevals gefeiert. Pünktlich um 11.11 Uhr hielt in den rheinischen Karnevalshochburgen die fünfte Jahreszeit Einzug.

In der Kölner Altstadt schunkelten die Jecken traditionell mit dem designierten Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau in den Karneval. Viele Narren versammelten sich auch am Fastnachtsbrunnen in Mainz und am Düsseldorfer Rathaus.

In Köln wurde ein besonders starker Besucherandrang im "Kwartier Latäng" rund um die Zülpicher Straße erwartet. Wegen der Lage in Nahost wurde die Synagoge in der Roonstraße abgeriegelt.

Der Kölner Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn hatte der Stadt im Vorfeld Ideen- und Planlosigkeit für die Feierlichkeiten rund um die Zülpicher Straße vorgeworfen. Die Stadt beginne Jahr für Jahr zu spät mit den Planungen für den Elften im Elften, sagte er der "Kölnischen Rundschau". Er fürchte, dass die Zülpicher Straße erneut als "Krisengebiet" wahrgenommen werde.

Die Eröffnung des Straßenkarnevals an Weiberfastnacht wird am 8. Februar gefeiert. Die Karnevalssession endet mit dem Aschermittwoch am 14. Februar 2024.