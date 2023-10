Nasa: Probe von Asteroiden Bennu enthält Wasser und Kohlenstoff

Die von der US-Raumsonde Osiris-Rex auf dem Asteroiden Bennu eingesammelte Probe enthält Spuren von Wasser und Kohlenstoff. Damit seien in der Probe "Bausteine für Leben" nachgewiesen worden, erklärte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Mittwoch. Nasa-Chef Bill Nelson sagte bei einer Pressekonferenz, es handle sich um "genau die Arten von Material, die wir finden wollten".

Die mit rund 250 Gramm Material beladene Kapsel der Raumsonde Osiris-Rex war am 24. September nach einer sieben Jahre langen Reise durchs All in der Wüste des US-Bundesstaates Utah gelandet. Die Kapsel wurde kurz darauf von der Nasa in einem luftdichten Raum im Johnson Space Center im US-Bundesstaat Texas geöffnet. Dabei wurden laut Nasa "schwarzer Staub und Geröll" gefunden. Nun machte die Raumfahrtbehörde Angaben zu einer ersten Auswertung der Probe.

Die US-Raumsonde Osiris-Rex war im September 2016 zu dem Asteroiden Bennu aufgebrochen und nach vierjähriger Reise im Oktober 2020 für wenige Sekunden auf dem Himmelskörper gelandet, um Gesteins- und Staubproben einzusammeln.

Bennu befindet sich rund 330 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und hat einen Durchmesser von 500 Metern. Die Proben sollen den Forschern helfen, die Entstehung des Sonnensystems und die Eigenschaften von potenziell gefährlichen erdnahen Asteroiden wie Bennu besser zu verstehen.