Nasa sagt für Dienstag geplanten Start von Mondmission Artemis 1 wegen Sturms ab

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat den für Dienstag geplanten Start ihrer unbemannten Mondmission Artemis 1 wegen eines heranziehenden Tropensturms abgesagt. "Die Nasa verzichtet auf einen Start" und bereite sich darauf vor, die Rakete von der Startrampe abzutransportieren, teilte die Raumfahrtbehörde am Samstag mit. Tropensturm Ian, der sich derzeit südlich von Jamaika befindet, wird sich nach Angaben des US-Hurrikan-Zentrums (NHC) im Laufe des Wochenendes auf dem Weg zum US-Bundesstaat Florida "rasch verstärken".

In Florida befindet sich das Kennedy Space Center, von dem aus die Rakete starten soll. Die Rakete kann auf der Startrampe Windböen von bis zu 137 Stundenkilometern standhalten. Ob sie tatsächlich von der Startrampe abtransportiert werden muss, wird laut Nasa am Sonntag entschieden. Sollte dies der Fall sein, könnte die Mission nicht mehr im aktuellen Zeitfenster für einen Start, das noch bis zum 4. Oktober läuft, stattfinden. Das nächste Startfenster wäre der 17. bis 31. Oktober.

Wegen Treibstofflecks waren schon zwei frühere mit Spannung erwartete Startversuche Anfang September vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral in Florida abgeblasen worden. 50 Jahre nach der bislang letzten Mondlandung will die Nasa mit der Artemis-1-Mission erneute Reisen von Menschen zum Mond vorbereiten.

Aufgabe der Mission Artemis 1 ist es, die bislang leistungsstärkste Trägerrakete und die an ihrer Spitze sitzende Orion-Kapsel unter realen Bedingungen zu testen. Die Folgemission Artemis 2 soll Astronauten in eine Mond-Umlaufbahn bringen. Mit Artemis 3 soll dann frühestens 2025 eine erneute Mondlandung glücken.