Nato-Außenminister sprechen bei Treffen in Oslo über Stärkung des Verteidigungsbündnisses

Die Außenminister der Nato-Mitgliedstaaten setzen am Donnerstag (08.00 Uhr) ihr informelles Treffen im norwegischen Oslo fort. Gegen 09.00 Uhr sind gemeinsame Erklärungen von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und US-Außenminister Antony Blinken geplant. Anschließend treffen sich die Außenminister des Bündnisses zu Gesprächen, an denen auch Nato-Beitrittskandidat Schweden teilnehmen soll. Zum Abschluss gibt Stoltenberg gegen 13.00 Uhr eine Pressekonferenz.

Thema ist nach Angaben von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) unter anderem eine Stärkung der "Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit" des Bündnisses. Zudem gehe es darum, sich vor dem Nato-Gipfel im Juli im litauischen Vilnius ein Bild von der sicherheitspolitischen Gesamtsituation zu machen und auf die "strategischen Kernfragen" des Bündnisses zu blicken. Auch die Partnerschaft mit der Ukraine soll dem Auswärtigen Amt zufolge besprochen werden. Im Anschluss an das Nato-Treffen in Oslo empfängt Baerbock einen Teil ihrer Kollegen - die Außenminister des Ostseerates - am Donnerstag in Wismar.