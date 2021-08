Nato-Dringlichkeitssitzung zu Afghanistan an diesem Freitag

Angesichts des raschen Vormarsches der radikalislamischen Taliban in Afghanistan kommt die Nato an diesem Freitag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.

Angesichts des raschen Vormarsches der radikalislamischen Taliban in Afghanistan kommt die Nato an diesem Freitag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Nato-Kreisen erfuhr, wird Generalsekretär Jens Stoltenberg eine Sitzung der Nato-Botschafter um 15.00 Uhr in Brüssel leiten. Zentrales Thema sollen demnach die Planungen für Evakuierungsmaßnahmen in Afghanistan sein.

Die USA hatten am Donnerstag wegen des verschärften Konflikts die Entsendung von rund 3000 Soldaten in die Hauptstadt Kabul angekündigt. Sie sollen bei der Evakuierung von US-Botschaftsmitarbeitern helfen. Die Regierung in London will rund 600 Soldaten nach Kabul entsenden, um die Botschaft abzusichern und die Ausreise von britischen Staatsbürgern sowie früheren afghanischen Ortskräften zu unterstützen.

Parallel zum Nato-Truppenabzug vom Hindukusch haben die Taliban in den vergangenen Wochen große Geländegewinne erzielt, die sich zuletzt beschleunigten. Am Freitag verkündete die Miliz die Einnahme von Kandahar, der zweitgrößten Stadt des Landes. In den vergangenen acht Tagen nahmen die Islamisten fast die Hälfte der afghanischen Provinzhauptstädte ein.