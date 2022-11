Einschlagstelle in Polen

Nato geht von ukrainischem Raketeneinschlag in Polen aus

Nach dem Raketeneinschlag in Polen hat die Nato Entwarnung gegeben: Es gebe keine Hinweise auf einen russischen Angriff, erklärte Bündnis-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch nach einer Dringlichkeitssitzung der Mitgliedsländer in Brüssel. Nach vorläufigen Nato-Erkenntnissen habe eine ukrainische Luftabwehrrakete die Explosion in Polen mit zwei Todesopfern verursacht. Dennoch gaben die Nato und westliche Regierungen Russland wegen seines Angriffskriegs auf die Ukraine eine Mitverantwortung für den Vorfall.

Stoltenberg sagte, nach Analyse der Militärallianz sei "der Vorfall wahrscheinlich durch eine ukrainische Flugabwehrrakete verursacht" worden, die am Dienstag zur Abwehr russischer Raketenangriffe abgefeuert worden sei. Es gebe "keinen Hinweis auf einen vorsätzlichen Angriff" auf Polen. Das Bündnis habe auch "keinen Hinweis darauf, dass Russland offensive militärische Aktionen gegen die Nato vorbereitet", betonte Stoltenberg.

"Absolut nichts deutet darauf hin, dass dies ein absichtlicher Angriff auf Polen war", sagte auch der polnische Präsident Andrzej Duda in Warschau. Sein Land gehe von einem "unglücklichen Unfall" mit einem ukrainischen Querschläger aus. Die Rakete war am Dienstag in der südostpolnischen Ortschaft Przewodow unweit der ukrainischen Grenze eingeschlagen und hatte zwei Menschen getötet.

Die Nato widersprach damit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der den Raketeneinschlag eine "Botschaft Russlands an den G20-Gipfel" auf Bali genannt hatte. Der Sekretär des ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungsrats, Oleksij Danilow, forderte am Mittwoch "sofortigen Zugang" zur Einschlagsstelle in Polen. Sein Land sei "bereit, den Beweis für die russische Spur zu übergeben", erklärte er.

Der Kreml hatte erklärt, Russland habe mit dem Raketeneinschlag in Polen "nichts zu tun". Auf Bildern von Trümmern an der Einschlagstelle hätten russische Militärexperten "eindeutig" Fragmente einer Rakete des ukrainischen S-300-Luftabwehrsystems identifiziert. S-300-Raketen werden von der Ukraine wie auch von Russland eingesetzt. Am Mittwoch bestellte das russische Außenministerium den polnischen Botschafter ein.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow begrüßte die "zurückhaltende" Reaktion der US-Regierung. Biden hatte es schon wenige Stunden nach dem Einschlag als "unwahrscheinlich" bezeichnet, dass die explodierte Rakete von russischem Boden aus abgeschossen worden sei.

Stoltenberg machte Moskau trotz der jüngsten Erkenntnisse für den Vorfall verantwortlich: "Russland trägt letztlich die Verantwortung, denn es setzt seinen illegalen Krieg gegen die Ukraine fort." Ähnlich äußerte sich US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bei einer Videokonferenz mit den bis zu 50 Ländern der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe am Mittwoch. Er kündigte zudem an, US-Experten würden Polen bei der Untersuchung des Vorfalls unterstützen.

Die Bundesregierung äußerte sich vorerst nicht zu den Ursachen: "Wir wollen diesen Einschlag, diese Zerstörung genau untersuchen", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Rande des G20-Gipfels auf Bali der "Welt". Dann erst stehe fest, "was wir daraus für Schlussfolgerungen zu ziehen haben".

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wies Russland jedoch ebenfalls eine Mitschuld zu. "Diese zwei Menschen wären nicht ums Leben gekommen, wenn es nicht den brutalen russischen Angriffskrieg geben würde." Sie lobte zudem das bedachte Vorgehen der westlichen Bündnispartner. "Die letzten 24 Stunden haben gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir in solchen Momenten besonnen, aber vor allem auch gemeinsam als Europäische Union, als Nato-Staaten agieren", sagte sie.

Das Bundesverteidigungsministerium bot Polen vorsorglich Unterstützung bei der Sicherung seines Luftraums an. Deutsche Eurofighter könnten dazu "bereits ab morgen" zum Einsatz kommen, "wenn Polen dies wünscht", sagte ein Ministeriumssprecher in Berlin. Die Jets müssten dafür nicht nach Polen verlegt werden, sondern könnten von deutschen Luftwaffenbasen aus starten.