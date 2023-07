Nato-Generalsekretär Stoltenberg bleibt bis Oktober 2024 im Amt

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bleibt ein weiteres Jahr im Amt. Der 64-Jährige zeigte sich am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter "geehrt durch die Entscheidung der Nato-Verbündeten, meine Amtszeit als Generalsekretär bis zum 1. Oktober 2024 zu verlängern". Der frühere norwegische Regierungschef Stoltenberg steht dem Bündnis seit fast neun Jahren vor.

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hatte sich die Entscheidung der 31 Nato-Länder bereits abgezeichnet. "In einer gefährlicheren Welt ist unsere Allianz wichtiger denn je", schrieb Stoltenberg. Kommende Woche treffen sich die Staats- und Regierungschefs des Bündnisses zu einem Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Ihr 75-jähriges Bestehen feiert die Nato dann im Juli 2024 auf einem Gipfel in Washington.