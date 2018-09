Nato-Generalsekretär Stoltenberg reist nach Mazedonien

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg reist am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch nach Mazedonien. Stoltenbergs Besuch in der früheren jugoslawischen Republik erfolgt vier Wochen vor dem Referendum, in dem die Bürger über ein Ende des Namensstreits mit Griechenland und über Beitrittsanträge zu Nato und EU befinden sollen. Am Samstag will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in das Zwei-Millionen-Einwohner-Land reisen.

Stoltenberg trifft in Mazedonien unter anderem mit Präsident Gjorge Ivanov und Ministerpräsident Zoran Zaev zusammen (Pressekonferenz 14.30 Uhr). Der Reformpolitiker Zaev war treibende Kraft bei der Beilegung des Namensstreits. Das Land soll sich nun in "Republik Nord-Mazedonien" umbenennen, weil der alte Name in Griechenland Befürchtungen geweckt hatte, Mazedonien könnte Gebietsansprüche erheben. Athen blockierte deswegen bislang Beitrittsgespräche mit Nato und EU.