Nato-Verteidigungsminister beraten über US-Truppenabzug aus Deutschland

Die Verteidigungsminister der Nato-Länder beraten am Mittwoch über den angekündigten Abzug tausender US-Soldaten aus Deutschland (14.00 Uhr). Die Bundesregierung und die Bündnispartner erhoffen sich bei einer Video-Konferenz vor allem genauere Informationen, in welchem Zeitrahmen Washington die Truppenreduzierung umsetzen will. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag bestätigt, dass die Zahl der US-Soldaten in Deutschland von normalerweise rund 35.000 auf 25.000 gesenkt werden soll.

Daneben stehen bei dem zweitägigen Treffen die Einsätze in Afghanistan und dem Irak im Fokus. Auch hier geht es um die Frage einer geplanten oder möglichen Reduzierung der US-Truppen. Darüber hinaus wollen die Minister am Mittwoch die Reaktion des Bündnisses auf neue Waffensysteme Russlands beschließen. Dazu gehört laut Generalsekretär Jens Stoltenberg insbesondere ein Ausbau der Raketenabwehr. Am Donnerstag befassen sich die Verteidigungsminister dann mit Vorbereitungen auf eine mögliche zweite Welle der Corona-Pandemie.