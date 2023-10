Netanjahu: Israel befindet sich "im Krieg" mit der Hamas

Nach massiven Raketenangriffen aus dem Gazastreifen befindet sich Israel nach den Worten von Regierungschef Benjamin Netanjahu "im Krieg" mit der militanten Palästinenserorganisation Hamas. "Wir befinden uns im Krieg, nicht in einem Einsatz oder in Gefechten, sondern im Krieg", sagte Netanjahu am Samstag. Er habe eine "umfassende Mobilisierung von Reservisten" angeordnet: "Der Feind wird einen beispiellosen Preis zahlen."