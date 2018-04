Netanjahu: Israel hat Beweise für "geheimes" iranisches Atomprogramm

Israel verfügt nach Angaben von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu über "schlüssige Beweise" für Irans Streben nach Atomwaffen. Der Iran verfolge ein "geheimes Atomprogramm", das er jederzeit wieder aktivieren könne, warnte Netanjahu am Montag in einer Ansprache. Seine Angaben stützte er auf neue Erkenntnisse seiner Geheimdienste aus iranischen Quellen. Der Führung in Teheran warf er vor, die Weltgemeinschaft bei den Verhandlungen über das Atomabkommen belogen zu haben.

In der im Fernsehen übertragenen Ansprache illustrierte Netanjahu seine Äußerungen mit Schaubildern, Videos und einem Regal voller Aktenordner, die geheime Unterlagen aus dem Iran enthalten sollen. Die Informationen stammen nach Netanjahus Angaben aus einem "geheimen Atomarchiv" des Iran, aus dem Israels Geheimdienste vor wenigen Wochen zehntausende Dokumente erhalten hätten.

Die Unterlagen belegen nach Angaben Netanjahus, dass der Iran entgegen den Beteuerungen seiner Führung konkret am Bau einer Atombombe gearbeitet habe. Diese Unterlagen über die Entwicklung seines Atomprogramms habe der Iran in einem "geheimen Atomarchiv vor der internationalen Gemeinschaft versteckt" und bewahre sie dort seit Jahren auf. Das Programm könne jederzeit wieder aufgenommen werden.

Netanjahu präsentierte keine Belege dafür, dass Iran seit Abschluss des Atomabkommens 2015 aktiv am Bau einer Atombombe gearbeitet haben könnte. Dass ein geheimes Atomwaffenprogramm existiert, könne Israel nun aber mit "neuen und schlüssigen Beweisen" belegen, sagte der Ministerpräsident. Der Iran hatte solche Ambitionen immer abgestritten und beteuert, lediglich die zivile Nutzung von Atomkraft anzustreben.

Bei den neuen Erkenntnissen handle sich um einen "großartigen Erfolg" der israelischen Geheimdienste, sagte Netanjahu. Die Dokumente seien Israel als "exakte Kopien" in Papier- oder CD-Format zugespielt worden.

Netanjahus Auftritt war ein Telefonat mit US-Präsident Donald Trump und ein Gespräch mit US-Außenminister Mike Pompeo über die Iran-Politik vorangegangen.

Netanjahu ist seit jeher ein entschiedener Gegner des Abkommens, das derzeit von den USA auf den Prüfstand gestellt wird. Trump will bis zum 12. Mai entscheiden, ob die USA an dem Abkommen festhalten oder aussteigen - deswegen dürfte der US-Präsident ein wichtiger Adressat von Netanjahus Auftritt am Montag gewesen sein.

Der US-Präsident hat wiederholt damit gedroht, sich aus dem Abkommen zurückzuziehen. Netanjahu würde einen solchen Schritt begrüßen. Er argumentiert, dass das Abkommen den Iran nicht effektiv vom Bau einer Atombombe abhalte. Durch das Ende der westlichen Sanktionen habe Teheran nun zudem wieder mehr Geld, um extremistische Organisationen zu unterstützen, die die Region destabilisieren.

Die anderen Vertragsparteien des Atomabkommens - etwa Deutschland und Frankreich - wollen aber unbedingt an dem Abkommen festhalten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten vergangene Woche in Washington persönlich bei Trump darauf gedrungen.

Sie hatten allerdings auch die Bereitschaft zu Änderungen bekundet. Der Iran lehnt Nachverhandlungen aber ab. In einem Telefonat sprachen sich Macron und Russlands Präsident Wladimir Putin nach Angaben vom Montag für eine "strikte Einhaltung" des Abkommens aus.

Das 2015 in Wien geschlossene Abkommen sieht vor, dass die Weltmächte im Gegenzug für deutliche Einschnitte beim iranischen Atomprogramm ihre Sanktionen schrittweise aufheben. Nachdem Teheran die Bedingungen erfüllt hatte, hoben UNO, USA und EU im Januar 2016 die Finanz- und Handelssanktionen auf. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat seitdem wiederholt bestätigt, dass sich der Iran voll an das Wiener Abkommen hält.