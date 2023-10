Netanjahu: Kampf gegen Hamas im Gazastreifen wird "lang und schwierig"

Der Kampf Israels gegen die radikale Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen wird nach Einschätzung von Regierungschef Benjamin Netanjahu "lang und schwierig". Es habe inzwischen "die zweite Etappe des Krieges" begonnen, sagte der Ministerpräsident am Samstagabend nach einem Treffen mit Angehörigen der von der Hamas entführten Geiseln. Unterdessen machte die Hamas die Freilassung aller in Israel inhaftierten palästinensischen Gefangenen zur Bedingung für die Freilassung der von ihr verschleppten Geiseln.

Die israelische Armee flog in der Nacht zum Samstag ihre bislang heftigsten Angriffe in dem Palästinensergebiet seit Beginn des Krieges vor drei Wochen. Armee-Angaben zufolge wurden dabei 150 unterirdische und militärische Ziele der Hamas getroffen. Zudem sei einer der Hauptverantwortlichen für den Großangriff auf Israel getötet worden.

Palästinensischen Angaben zufolge wurden bei dem nächtlichen Beschuss hunderte Gebäude im Norden des Gazastreifens komplett zerstört. Auch in der Nacht zu Sonntag wurde der Hamas zufolge eine "große Zahl" an Menschen bei israelischen Luftangriffen auf zwei Flüchtlingslager im Norden des Gazastreifens getötet.

Der Krieg gegen die Hamas sei "in eine neue Phase getreten", erklärte die israelische Regierung. "Vergangene Nacht hat der Boden in Gaza gebebt. Wir haben oberhalb der Erde und unterhalb der Erde angegriffen", sagte Verteidigungsminister Joav Gallant in einer Videobotschaft. Die israelische Armee rief die Zivilbevölkerung im Gazastreifen am Samstag in Flugblättern nochmals nachdrücklich auf, "unverzüglich" in Richtung Süden zu flüchten.

UN-Generalsekretär António Guterres kritisierte die "beispiellose Eskalation" der Luftangriffe im Gazastreifen scharf. "Statt der von ihm erwarteten Pause" habe es eine "beispiellose Eskalation der Bombardierungen und ihrer verheerenden Auswirkungen gegeben, welche die genannten humanitären Ziele untergraben", sagte Guterres bei einem Besuch in Katar.

Katar ist Verbündeter der USA und wichtiger Handelspartner zahlreicher westlicher Staaten, bietet jedoch auch hochrangigen Hamas-Vertretern einen Wohnsitz. Das Emirat gilt als Vermittler im Nahostkonflikt.

Auch die UN-Vollversammlung in New York hatte am Freitag mit großer Mehrheit eine "sofortige humanitäre Waffenruhe" im Gazastreifen gefordert. Im Zentrum des Textes steht die humanitäre Lage im Gazastreifen - die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas erwähnt er jedoch mit keinem Wort. Während Israel empört darauf reagierte, begrüßte die Hamas die Resolution, bei der sich Deutschland der Stimme enthielt.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland kritisierte Deutschlands Enthaltung. Zentralratspräsident Josef Schuster sprach im "Tagesspiegel am Sonntag" von einer "Enttäuschung". Deutschland habe mit seiner Enthaltung die "relativierende Haltung der UN gegenüber Israel" unterstützt.

Wie Guterres forderte auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell eine "Pause der Feindseligkeiten", um humanitäre Hilfen für die Menschen im Gazastreifen zu ermöglichen. Zugleich verurteilte der EU-Diplomat alle Angriffe auf Zivilisten, "einschließlich der anhaltenden wahllosen Raketenangriffe auf Israel".

Auch die Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Mirjana Spoljaric, forderte alle Seiten dazu auf, dem "unerträgliche" Leid der Zivilisten im Gazastreifen Einhalt zu gebieten. "Dies ist ein katastrophales Versagen, das die Welt nicht hinnehmen darf", sagte Spoljaric.

Die Hamas forderte unterdessen die Freilassung aller in Israel inhaftierten palästinensischen Gefangenen. "Wir sind bereit, sofort einen Austausch zu vereinbaren, um alle Gefangenen in den Gefängnissen des zionistischen Feindes gegen alle Geiseln in den Händen des Widerstands freizulassen", erklärte der Hamas-Chef im Gazastreifen, Jahja Sinwar, in seiner ersten Stellungnahme seit Beginn der jüngsten Eskalation im Nahen Osten.

Ohne sich zu möglichen Austausch-Absprachen zu äußern, sagte Netanjahu am Samstag zu Angehörigen von Entführten, dass seine Regierung "jeder Option nachgehen wird, um sie nach Hause zu holen".

Die Hamas hatte am 7. Oktober einen beispiellosen Großangriff auf Israel begonnen. Dabei wurden nach israelischen Angaben etwa 1400 Menschen getötet und 230 Menschen als Geiseln verschleppt, vier von ihnen wurden inzwischen freigelassen. Die Hamas feuert seitdem zudem tausende Raketen auf Israel ab.

Als Reaktion auf die Angriffe riegelte Israel den Gazastreifen ab und startete massive Luftangriffe. Zudem kündigte Israel eine große Bodenoffensive im Gazastreifen an. Bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen wurden nach Angaben des von der Hamas geleiteten Gesundheitsministeriums seit Kriegsbeginn laut Angaben vom Sonntag mehr als 8000 Menschen getötet. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.