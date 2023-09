Netzausfall bei VW: Problem ist gelöst und Produktion fährt wieder hoch

Nach einer schweren IT-Störung beim Volkswagen-Konzern fährt die Produktion des Herstellers wieder hoch. "Das Problem wurde identifiziert und gelöst", sagte ein Sprecher am Donnerstagmorgen der Nachrichtenagentur AFP. Nähere Angaben zur Ursache machte VW zunächst nicht. "Es gibt weiterhin keine Anzeichen, dass die Störung durch externe Einflüsse verursacht wurde", erklärte der Sprecher lediglich.

Die Informationssysteme fahren demnach derzeit wieder hoch. Bis sie wieder Normalbetrieb erreichen, könne es auch in der Produktion noch Beeinträchtigungen geben.

Die Netzwerkstörung hatte am Mittwochmittag begonnen und betraf dem Volkswagen-Sprecher zufolge den gesamten Konzern. Von VW sei die Produktion in allen Werke in Deutschland - Wolfsburg, Emden, Zwickau und Osnabrück und Dresden - ausgefallen. Wie sehr die anderen Marken wie Porsche oder Audi betroffen seien, könne er nicht sagen.