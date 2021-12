Neuer Finnischer Atomreaktor mit zwölf Jahren Verspätung in Betrieb genommen

Zwölf Jahre später als ursprünglich geplant ist der an Finnlands Südwestküste gelegene Atomreaktor Olkiluoto 3 erstmals in Betrieb genommen worden.

Zwölf Jahre später als ursprünglich geplant ist der an Finnlands Südwestküste gelegene Atomreaktor Olkiluoto 3 erstmals in Betrieb genommen worden. Der Betreiber TVO bezeichnete den Schritt am Dienstag als "historisch": Es ist die erste Inbetriebnahme eines neuen Kernreaktors in Finnland seit 40 Jahren und die erste in Europa seit der Inbetriebnahme des rumänischen Reaktors Cernavoda Block 2 in 2007.

Olkiluoto 3 ist ein Druckwasserreaktor der Marke EPR des französischen Areva-Konzerns in Zusammenarbeit mit Siemens. Das Kraftwerk soll im Januar an das finnische Netz gehen und ab Juni regulär Strom produzieren. Mit 1650 Megawatt wird es der leistungsstärkste Reaktor Europas sein und 14 Prozent des finnischen Strombedarfs decken. TVO-Vizepräsident Marjo Mustonen sprach von "Finnlands größtem Akt für das Klima".

Das von Frankreich entwickelte EPR-Reaktormodell sollte nach der Tschernobyl-Katastrophe von 1986 die Kernkraft wiederbeleben und mehr Leistung bei größerer Sicherheit bieten. Wie auch bei im Bau befindlichen EPR in Frankreich und Großbritannien traten in Finnland jedoch immer wieder Probleme auf. Ursprünglich sollte Olkiluoto 3 bereits 2009 fertiggestellt werden.