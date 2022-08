Neuer israelischer Botschafter Prosor tritt sein Amt in Berlin an

Der neue israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat am Montag in Berlin sein Amt angetreten. Der 63-Jährige erhielt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Schloss Bellevue seine Akkreditierung. Prosor folgt als Botschafter auf Jeremy Issacharoff, der Israel ab 2017 in Deutschland vertreten hatte. Die Ernennung des profilierten Topdiplomaten Prosor, der bereits Botschafter in Großbritannien und bei der UNO für Israel war, gilt als starkes Symbol für die Bedeutung der deutsch-israelischen Beziehungen.

Es sei ihm eine "große Ehre", als Botschafter Israels in Deutschland zu sein, schrieb Prosor auf Schloss Bellevue ins Gästebuch des Bundespräsidenten. Die Ernennung sei für ihn "nicht nur eine berufliche Aufgabe, sondern auch ein tiefes persönliches Anliegen", hob er nach Angaben der Botschaft hervor.

Als Ort für seine erste offizielle, sehr persönliche Rede nach dem Amtsantritt wählte Israels neuer Botschafter den Bebelplatz in Berlin. "Mein Vater, seine Schwester und meine Großeltern sind 1933 aus Berlin ins Mandatsgebiet Palästina geflohen - fünf Monate nachdem hier, genau auf diesem Platz, die Bücher gebrannt haben", sagte Prosor erst auf Hebräisch, dann auf Deutsch. Für ihn sei seine neue Aufgabe "eine sehr persönliche und emotionale Angelegenheit". "Ich kehre zu den deutschen Wurzeln meiner Familie zurück - als stolzer Israeli, als Vertreter des jüdischen Staates", sagte Prosor.

Prosor ist Sohn eines deutschen Juden aus Berlin, der 1933 zusammen mit seiner Familie vor den Nationalsozialisten ins damalige Palästina geflohen war. Prosors Vater Uri war bereits als Diplomat tätig, unter anderem als Israels Botschafter in Jamaika. Den deutschen Teil seiner Familie beschreibt Prosor, der 1958 in Kfar Saba in Israel geboren wurde, gerne als "preußisch".

Prosor wurde bei seiner Antrittsrede auf dem Berliner Bebelplatz von seiner Frau und seinem Sohn begleitet. Zudem hatte er fünf Jugendliche aus Deutschland und Israel an seiner Seite, die er als "echte Botschafter" zwischen Deutschland und Israel bezeichnete. "Ihr seid die Zukunft unserer Beziehungen", sagte Prosor und kündigte an, insbesondere den Jugendaustausch zwischen beiden Ländern fördern zu wollen. Es sei vor allem die "direkte Begegnung zwischen den Menschen", die eine Brücke zwischen Deutschland und Israel baue.

Mit seinem Amtsantritt knüpft Prosor auch an seine frühere Tätigkeit in Deutschland an. Bereits zwischen 1988 und 1992 arbeitete der Diplomat an der israelischen Botschaft in Bonn und pflegte damals auch Verbindungen in die frühere DDR. Prosor war nach Angaben der israelischen Botschaft in Berlin maßgeblich an der Aufnahme diplomatischer Beziehungen nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 beteiligt.

Vor seinem Amtsantritt als israelischer Botschafter in Berlin leitete Prosor zuletzt das Abba-Eban-Institut für internationale Diplomatie am Interdisziplinären Zentrum Herzliya (IDC) in Israel. Davor war er von 2011 bis 2015 der ständige Vertreter Israels bei den Vereinten Nationen. Von 2007 bis 2011 war er Botschafter in Großbritannien. Zwischen 2004 und 2007 war Prosor Generaldirektor des Außenministeriums und beaufsichtigte Israels Rückzug aus dem Gazastreifen im Jahr 2005.

Zuvor hatte Prosor in jungen Jahren als Offizier der Artilleriedivision der israelischen Streitkräfte den Rang eines Majors erlangt. Er hat einen Masterabschluss in Politikwissenschaften von der Hebräischen Universität Jerusalem.

Bereits kurz vor seinem Amtsantritt in Berlin hatte der designierte Botschafter Holocaust-Aussagen von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas verurteilt und angekündigt, seine Stimme auch künftig gegen jeglichen Antisemitismus erheben zu wollen. Während seiner Amtszeit als Israels UN-Botschafter warf Prosor der UNO Vorurteile gegen Israel vor.