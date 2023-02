Neuer Rekord bei Verkauf von E-Autos in der EU

Im vergangenen Jahr sind in der EU so viele Elektroautos wie nie verkauft worden. 12,1 Prozent der Neuwagen waren rein elektrisch betrieben, wie der Herstellerverband Acea am Mittwoch mitteilte. 2021 hatte der Anteil bei 9,1 Prozent gelegen, 2019 noch bei lediglich 1,9 Prozent.

Der Automobilmarkt im Ganzen hatte im vergangenen Jahr Federn gelassen. Mit insgesamt 9,3 Millionen Fahrzeugen gingen die Neuzulassungen im Jahresvergleich um 4,6 Prozent zurück. Die E-Autoverkäufe zogen jedoch stark an: um 28 Prozent auf 1,1 Millionen, wie Acea mitteilte.

Diese Steigerung geht maßgeblich auf die Absatzzahlen in Deutschland zurück. Die staatliche Förderung für E-Autos wurde zum Jahreswechsel reduziert, weshalb in den letzten Monaten des Jahres die Verkäufe anstiegen. Auch in Schweden und in Belgien wurden laut Acea bedeutend mehr E-Autos verkauft, lediglich in Italien gingen die Zulassungszahlen zurück.

Die Verkäufe von Autos mit Hybrid-Antrieb nahmen EU-weit ebenfalls zu. Ihr Anteil lag im vergangenen Jahr bei 22,6 Prozent.