Neuer Zeuge in Ukraine-Affäre erhöht Druck auf Trump

Wieso Deutsche Deutschland abschaffen?

Hallo. Also vorweg, die Geschichte des unseren deutschen Volkes ist eine schwierige. Lange Zeit und ein durcheinander, welches seines gleichen sucht. Also unsere Geschichte lässt sicher viel Raum der Ansichten. Nun denn Fakt ist aber das, wie sicher nichts anderes hier, das es deutsche Stämme gibt. Doch wieso hat heutige Politik und Medienlandschaft nichts besseres zu tun, als dies zu verneinen, verbal zu diskreditieren, ad absurdum zu führen und unsere unfreie Nation in eine Fiktion von ungewählten als EU, aufgehen zu lassen? Geschichte wird unwahr und Tendenziell wiedergegeben, eine ewige Schuld suggeriert für jene, die absolut unschuldig sind, da später geboren? Weil auch dann unabänderliche Rechte des Menschen eingeschränkt werden! Meinungen, die frei sind, zu Hass, Hetze usw. deklassiert und mit der Justiz verfolgt! Man stelle sich einmal vor, Heute leben Menschen wegen ihrer Meinungen unfrei hinter Gittern!!! Es ist unglaublich! Polemik zu Deutungen und Recht erhoben! Doch wir sind der Rechteinhaber allen Rechtes! Wir sind das Volk! Es macht mich krank, wenn ich öffentliche Medien verfolge, welch ein Unsinn doch Herrscht. Flüchtlinge, die durch sichere Länder fliehen und nun Migranten sind? Lobbys machen Politik? Ein Rechtsextremist tötet einen Politiker, obwohl noch nicht verurteilt und Rechtsextremist, da er vor ca. 10 Jahren an einer NPD Demo Teilnahm? NSU Morde mit tausenden DNA Spuren, keine von den Uwes? usw usw usw. Was soll das Bitte? Was habt ihr nur vor? Lasst uns Deutsche endlich einen freien Staat in der Völkergemeinschaft der Welt errichten. Recht und Ethos sind ausser Kraft gesetzt.....ich fordere einen öffentlichen Diskurs.