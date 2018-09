Neues Enthüllungsbuch beschreibt "Nervenzusammenbruch" im Weißen Haus

Ein neues Enthüllungsbuch über das Weiße Haus charakterisiert US-Präsident Donald Trump als wütenden, paranoiden Ignoranten. In seinem Buch "Fear: Trump in the White House" (Angst: Trump im Weißen Haus) beschreibt Autor Bob Woodward in Anekdoten, wie die Mitarbeiter des Präsidenten ständig versuchen, ihren Chef unter Kontrolle zu bringen und seine Anweisungen missachten. Das berichtete die "Washington Post", die vorab eine Kopie des Buches erhalten hatte, am Dienstag.

Demnach schreibt der altgediente US-Chronist Woodward, wie Trump seine Mitarbeiter ständig zu Aktionen drängt, die schwere Konflikte zur Folge hätten - so dass sie sich gezwungen sähen, seine Anweisungen zu ignorieren. Das Weiße Haus befinde sich ständig im Zustand eines "Nervenzusammenbruchs".

In einer Anekdote fragte der US-Präsident im Januar seinen Nationalen Sicherheitsrat, warum sich die USA eine teure Militärpräsenz auf der koreanischen Halbinsel leisten würden. "Wir machen das, um den dritten Weltkrieg zu vermeiden", klärte ihn Verteidigungsminister Jim Mattis daraufhin auf. Laut Woodward sagte Mattis nach dem Treffen, Trump habe den Verstand "eines Fünft- oder Sechstklässlers".

Doch laut Woodward ignorieren Trumps Berater nicht nur seine Anweisungen, sondern sabotieren sie zum Teil auch. So berichtet der Autor vom Wirtschaftsberater Gary Cohn, der im vergangenen Jahr eine Anweisung vom Schreibtisch des Präsidenten verschwinden ließ. Hätte Trump sie unterschrieben, wäre das Handelsabkommen der USA mit Südkorea aufgelöst gewesen.

Woodward nennt in seinem Buch keine Quellen, scheint aber offenbar Zugang zu einigen Eingeweihten im Weißen Haus gehabt zu haben. Demnach haben einige Kabinettsmitglieder für ihren Chef nur Verachtung übrig. Stabschef John Kelly habe Kollegen gegenüber Trump als "Idioten" bezeichnet. "Ich weiß noch nicht einmal, warum wir alle hier sind. Das ist der schlimmste Job, den ich jemals hatte", fügte Kelly hinzu.

Besonders delikat ist die Geschichte über Trumps ehemaligen Anwalt John Dowd, der dem Präsidenten nach einem Testverhör dringend davon abrät, in der Russland-Untersuchung von FBI-Sonderermittler Robert Mueller auszusagen. "Ich werde nicht die Hände in den Schoß legen und ihn als Idioten dastehen lassen", sagte der Anwalt demnach als Begründung.

Autor Woodward und sein Reporter-Kollege Carl Bernstein hatten mit ihren Enthüllungen in der Watergate-Affäre 1974 zum Rücktritt des damaligen Präsidenten Richard Nixon beigetragen. Woodward veröffentlichte seitdem wirkmächtige und oft peinliche Enthüllungsbücher über die Präsidenten George W. Bush und Barack Obama.

Der offizielle Veröffentlichungstermin für sein neues Buch ist der 11. September.