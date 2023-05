Neues Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe inmitten von Debatte um F-16

Die USA organisieren am Donnerstag (8.00 Uhr Ortszeit; 14.00 Uhr MESZ) ein weiteres virtuelles Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe zur militärischen Unterstützung Kiews im Krieg gegen Russland. An den Beratungen nehmen nach Pentagon-Angaben die Verteidigungsminister und Generalstabschefs von fast 50 Staaten teil. Es ist das zwölfte Treffen der im April 2022 auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz ins Leben gerufenen Kontaktgruppe.

Westliche Staaten unterstützen die Ukraine angesichts des russischen Angriffskriegs in großem Umfang mit Waffen und Munition. Zuletzt kündigten mehrere Länder an, ukrainische Piloten an Kampfjets vom Typ F-16 ausbilden zu wollen. In einem nächsten Schritt könnten entsprechende Kampfflugzeuge aus US-Produktion auch an die Ukraine geliefert werden.

fs/oer