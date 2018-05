Neues ungarisches Parlament konstituiert sich

Begleitet von Protesten ist in Ungarn am Dienstag das neue Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Tausende Menschen versammelten sich vor dem Parlament in Budapest, um gegen Ministerpräsident Victor Orban zu demonstrieren, der bei der ersten Sitzung des neuen Parlaments von Staatspräsident Janos Ader zur Wiederwahl vorgeschlagen wurde. Formell soll Orban am Donnerstag vom Parlament wiedergewählt und vereidigt werden.

Schätzungsweise 20.000 Menschen protestierten am Dienstag vor dem Parlament und forderten Widerstand gegen Orban und seine regierende Fidesz-Partei. "Entweder bleiben wir in Ungarn und fangen jetzt an zu handeln, oder wir tun nichts und gehen", sagte der 20-jährige Student Viktor Gyetvai vor den Demonstranten.

Orbans Fidesz-Partei war bei der Parlamentswahl Anfang April mit großem Abstand stärkste Kraft geworden. In seiner dritten Amtszeit verfügt der 54-Jährige damit wieder über eine Zwei-Drittel-Mehrheit, die Verfassungsänderungen ermöglicht. Orbans Gegner werfen ihm vor, sein Sieg beruhe vor allem auf einem einwanderungsfeindlichen Wahlkampf sowie einem ungerechten Wahlsystem, in dem die Fidesz nur von einer geschlossenen Opposition herausgefordert werden könne.