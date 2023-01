Neun Menschen bei Schusswaffenangriff in Kalifornien getötet

Bei einem Schusswaffenangriff in Kalifornien sind nach Polizeiangaben neun Menschen getötet worden. Die Tat ereignete sich in der mehrheitlich von asiatischstämmigen Menschen bewohnten Stadt Monterey Park im Süden des US-Bundesstaats, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ermittler aus Los Angeles seien vor Ort, um die örtliche Polizei zu unterstützen.