Neunjähriger aus Ukraine stirbt bei Feuer in Flüchtlingsunterkunft in Thüringen

Bei einem Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Apolda in Thüringen ist am Sonntag mutmaßlich ein Neunjähriger aus der Ukraine ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei galt der Junge offiziell noch als vermisst, Feuerwehrleute fanden nach Ende den Löscharbeiten im Wohnbereich der umgebauten ehemaligen Schule aber bereits eine Leiche. Die Brandursache war zunächst noch völlig unklar, Bundes- und Landesregierung reagierten mit Bestürzung.

Nach Angaben des Polizei wurde das Feuer am Sonntagmorgen etwa gegen 05.00 Uhr gemeldet und löste einen Großeinsatz von Rettungskräften aus. Demnach wurden 245 Menschen aus dem Gebäudekomplex in Sicherheit gebracht, darunter viele Kinder. Elf Menschen mussten medizinisch versorgt werden, neun der Verletzten kamen anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Laut Polizei stand zunächst noch nicht zweifelsfrei fest, dass es sich bei der Leiche um das vermisste Kind einer ukrainischen Familie handelte. Erst die gerichtsmedizinische Untersuchung werde Gewissheit bringen, teilten die Ermittler mit. Das Fehlen des Neunjährigen war demnach aufgefallen, als Retter die aus dem brennenden Objekt evakuierten Menschen registrierten.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) bestätigte am Sonntag bereits den Tod eines Kindes und sprach dessen Eltern und Familie sein Beileid aus. "Die Brandursache muss nun schnell geklärt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt mit Hochdruck", erklärte der Innenminister. Er dankte allen Rettungskräften.

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) reagierte bestürzt. "Diese schreckliche Nachricht macht mich sehr traurig", erklärte sie. Ihr ganzes Mitgefühl gelte der Familie des Kindes und den übrigen Geflüchteten in der Unterkunft. Die Sicherheitsbehörden des Bundes stünden mit den Ermittlern in Thüringen "in ständigem Austausch und jederzeit zur Unterstützung bereit".

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und die Thüringer Migrationsministerin Doreen Denstädt (Grüne) übermittelte der Familie ebenfalls ihr Mitgefühl. Er sei den Angehörigen "in Trauer verbunden", erklärte Ramelow. Denstädt sprach von einem "erschütternden Ereignis". Bis zum Abschluss der Ermittlungen sollten sich alle "mit vorzeitigen Schlüssen zurückhalten". Für Aussagen zum Brandhergang sei es zu früh, fügte sie an.

Nach Angaben eines Polizeisprechers ereignete sich das Feuer im Wohnbereich der Unterkunft, die Ursache war noch unklar. Nach Freigabe durch die Feuerwehr hätten Brandermittler ihre Arbeit aufgenommen und suchten nach dem Brandherd, der Aufschluss über die Ursache gebe, sagte er. Ermittelt werde "in alle Richtungen".

Demnach handelt es sich bei der betroffenen Anlage um eine Dauerunterkunft für längere Aufenthaltsdauern, keine Erstaufnahmeeinrichtung. Die ehemalige Schule sei zu diesem Zweck grundsätzlich umgebaut und hergerichtet worden, hieß es. Dort lebten den Angaben zufolge Flüchtlinge unterschiedlicher Nationalitäten.

Die geretteten Heimbewohner wurden nach Angaben Denstädts von den Behörden betreut. Sie wurden mit Bussen in eine Ersatzunterkunft in Hermsdorf gebracht.