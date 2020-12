New Yorker Krankenschwester als erster Mensch in den USA gegen Corona geimpft

Als erster Mensch in den USA ist eine New Yorker Krankenschwester mit dem Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer geimpft worden. Die Impfung von Sandra Lindsay vom Krankenhaus Long Island Jewish Medical Center wurde am Montag live im US-Fernsehen übertragen.

"Erst Impfung verabreicht", schrieb US-Präsident Donald Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Herzlichen Glückwunsch USA! Herzlichen Glückwunsch Welt!"

Der Pfizer-Biontech-Impfstoff hatte am Freitag als erstes Vakzin eine Notfallzulassung in den USA erhalten. Daraufhin begann eine riesige Logistik-Aktion, um den Impfstoff im ganzen Land zu verteilen. Zunächst sollen Gesundheitspersonal und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen geimpft werden.

In Großbritannien hatten die flächendeckenden Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Biontech-Pfizer am Dienstag vergangener Woche begonnen. Die USA sind das sechste Land, in dem dieser Impfstoff grünes Licht erhielt. Die Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde FDA fiel nur drei Wochen nach dem Antrag der beiden Unternehmen auf eine Notfallzulassung.