Neymar weist in Betrugsprozess um Vereinswechsel jede Verantwortung von sich

Der wegen Betrugs und Korruption angeklagte brasilianische Fußball-Star Neymar hat vor Gericht jedes absichtliche Fehlverhalten bestritten. Seine Verträge habe immer sein Vater ausgehandelt, er habe nur auf dessen Geheiß unterschrieben, sagte der 30-jährige Spieler am Dienstag vor Gericht in Barcelona aus. Er könne sich nicht daran erinnern, an den Verhandlungen über seinen Vereinswechsel vor rund einem Jahrzehnt teilgenommen zu haben.