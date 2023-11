Nie das Haus verlassen: Grüne Mamba in den Niederlanden wieder aufgetaucht

Die angebliche Flucht einer hochgiftigen Grünen Mamba sorgte in der südniederländischen Stadt Tilburg in den vergangenen Tagen für Aufregung - nun wurde die Schlange im Haus ihres Besitzers gefunden. Die zwei Meter lange Mamba sei nur hinter eine Gipswand im Haus ihres Besitzers gekrochen, teilten die Behörden am Freitag mit. Ihr Verschwinden hatte in den vergangenen Tagen trotz anderer großer Themen wie der niederländischen Parlamentswahl landesweit für Schlagzeilen gesorgt.