Niederländischer König bittet wegen Sklaverei um Entschuldigung

Der niederländische König Willem-Alexander hat für die Verwicklung seines Landes in die Sklaverei offiziell um Entschuldigung gebeten. Er fühle sich "persönlich und zutiefst betroffen", sagte der 56-jährige Monarch am Samstag bei einer Gedenkveranstaltung zum 150. Jahrestag der Abschaffung der Sklaverei in den niederländischen Kolonien.