Nobelpreisreigen ohne Literatur-Auszeichnung startet mit Medizin-Preis

Der diesjährige Reigen der Nobelpreise beginnt heute (11.30 Uhr) in Stockholm mit der Bekanntgabe der Auszeichnung für Medizin. Im vergangenen Jahr hatten die drei US-Wissenschaftler Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young den Preis für ihre Forschungen zur inneren Uhr des Menschen und anderer Lebewesen erhalten. Am Dienstag wird der Physik-Nobelpreis vergeben, am Mittwoch der Preis für Chemie.

Die bislang donnerstags übliche Vergabe des Literatur-Nobelpreises fällt dieses Jahr aus, weil die Schwedische Akademie infolge eines Vergewaltigungsskandals nicht beschlussfähig ist. Im kommenden Jahr soll die Preisverleihung nachgeholt werden, so dass dann gleich zwei Literaturnobelpreise verliehen würden. Um so größer ist dieses Jahr die Spannung, wem am Freitag in Oslo der Friedensnobelpreises zugesprochen wird. Abschließend wird am darauffolgenden Montag der Nobelpreis für Wirtschaft vergeben.